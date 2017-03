La réorganisation du réseau de la santé suite à la création des CISS

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre des rencontres de Solidarité rurale du Kamouraska, le 16 février dernier, une assistance de plus de 70 personnes est venue entendre la présentation de Mme Isabelle Malo, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, sur les nouveautés liées aux services et à la gouvernance suite à la création des CISSS.

Le Réseau de la santé et des services sociaux québécois a subi de profondes transformations depuis la création des CISSS, il y a près de deux ans. Le nouveau CISSS du Bas-Saint-Laurent, qui regroupe les activités de onze organisations du territoire, compte désormais 8 000 employés dont 575 au Kamouraska, un budget de 631 M$ et couvre 320 km de côte, entre La Pocatière et Les Méchins.

Mme Malo n’a pas nié l’ampleur de la tâche réalisée et les multiples défis auxquels les gestionnaires et les employés ont dû faire face. Elle mentionne que « la communauté bas-laurentienne en santé et services sociaux est bousculée, mais elle est dynamique, vivante et elle en sortira gagnante. » Plusieurs grands chantiers sont en cours au niveau national (financement axé sur le patient, optilab, etc.) et au niveau régional (guichet d’accès unique, ressources non institutionnelles, etc.).

Plusieurs personnes de l’assistance ont posé leurs questions et exprimé leurs préoccupations quant à cette réorganisation, dont la nécessité de conserver l’hôpital de Notre-Dame de Fatima à La Pocatière, le soutien psychosocial des jeunes, la capacité à accompagner les communautés à travailler en promotion et en prévention de la santé, etc. Selon Mme Malo, le travail de collaboration et de concertation avec les différents partenaires du milieu devra se poursuivre dans les années à venir afin de créer des communautés vivantes qui favorisent le développement d’une population en santé.

La prochaine rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska aura lieu le jeudi 13 avril 2017 à compter de 8 h. Pour participer à la rencontre, contactez Marijo Couturier-Dubé au 418 492-1660 poste 236.