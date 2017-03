La Régie Kamouraska-Ouest veut se doter d’un bateau

Crédit photo : Réjean Théberge

Devant l’augmentation du nombre de plaisanciers et de sportifs sur le fleuve Saint-Laurent et l’agrandissement du territoire de couverture depuis la fusion avec le service incendie de Mont-Carmel, la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest désire se doter d’un bateau pour intervenir sur les différents cours d’eau de son territoire. Déjà, elle a fait l’essai à une à deux reprises.

Le bateau en question est un modèle UMA-17 pesant 300 lb et peut contenir quatre sauveteurs.

L’automne dernier, les pompiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest faisaient une première pratique sur le fleuve avec ce type d’embarcation pour vérifier sa stabilité en eaux vives. Les 4 et 5 mars derniers, 18 pompiers participaient à un autre exercice du genre, mais qui cette fois-ci devait vérifier la possibilité de procéder à un sauvetage à travers les glaces.

«Au total, on a fait au moins 30 h de pratique pour vérifier la stabilité du bateau. On a essayé de le renverser à mainte reprise et on n’a pas été capable. C’est réellement stable», d’expliquer le directeur de la Régie, M. Christian Gagnon.

Achat au printemps?

Répondant aux normes de Transport Canada, l’ensemble du projet d’acquisition du UMA-17 pourrait coûter entre 50 000 $ et 55 000 $ pour les municipalités desservies par la Régie intermunicipale en protection incendie. «Ça comprend le permis, la formation, la remorque et le moteur. Mais on peut intervenir partout avec ça : sur le fleuve, sur la rivière et même sur les lacs du territoire», de préciser Christian Gagnon.

Si tout va comme prévu, la Régie pourrait disposer du bateau aussi rapidement qu’en mai prochain.