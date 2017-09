La Récolte du partage se déplace à Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC (Soupe au bouton) et de la gang d’impliquéEs terminera la tournée de la récolte du partage le jeudi 28 septembre entre 10 h et 18 h devant le Magasin Coop de Saint-Pamphile pour la collecte de fruits et de légumes.

À cet effet, les personnes ayant des surplus de jardins, ainsi que les producteurs pourront partager généreusement leurs fruits et légumes. Les personnes faisant leur épicerie pourront, quant à elles, acheter un sac de légumes en plus à l’épicerie pour en faire don afin d’aider les familles et les personnes du territoire qui sont dans le besoin. L’objectif est d’atteindre plus de 7000 lb.

Depuis le début de la tournée, trois événements ont eu lieu et plusieurs centaines d’individus qui ont contribué. « Plusieurs familles bénéficiant du soutien nous répètent qu’elles apprécient cette aide » de dire Claire Jacquelin, agente de développement à la CDC.

Si des personnes souhaitent obtenir plus d’information sur l’événement, la redistribution des denrées le 29 septembre (inscription requise), ou tout simplement s’impliquer en sécurité alimentaire, elles peuvent contacter l’Équipe au 418 358-6001.