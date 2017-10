La Pocatière : Village-relais depuis 2012

Crédit photo : Courtoisie

Les villages-relais sont situés le long des routes nationales et touristiques reconnues. Ils offrent des services de qualité et des lieux d’arrêt agréables et sécuritaires accessibles en tout temps. Dans nos régions, on compte un seul village-relais, soit La Pocatière.

Un arrêt dans un village-relais est un bon moyen pour contrer les effets de la fatigue au volant, puisqu’elle est une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Les villages-relais font justement partie d’un réseau de lieux d’arrêt sécuritaires qui comprend les aires de service, les haltes routières, les belvédères et les aires de repos pour camionneurs.

En plus des services, les villages-relais offrent des attraits touristiques, culturels et naturels, des aménagements de qualité et un environnement accueillant, vous offrant la possibilité de prolonger votre séjour.

Sur la route, recherchez le panneau de signalisation bleu et les flèches directionnelles qui vous guideront jusqu’à un panneau d’information au cœur du village-relais. Sur ce panneau, vous trouverez la liste des commerces et lieux publics offrant des services de qualité.