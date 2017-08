La Pocatière : une équipe de conseillers sur les rangs pour les prochaines élections

Une équipe de conseillers est sur les rangs pour les prochaines élections municipales à La Pocatière, qui auront lieu le dimanche 5 novembre prochain.

Cette équipe est constituée de conseillers d’expérience ainsi que de nouveaux venus sur la scène municipale.

Mesdames Lise Bellefeuille, conseillère en voyage – Voyage La Pocatière et Lise Garneau, conseillère pédagogique au Cégep de La Pocatière seront de retour afin de solliciter un nouveau mandat, tout comme monsieur Steve Leclerc, estimateur chez Kamco Constructions. Messieurs Simon Fissette, enseignant au département de technologie du génie physique au Cégep de La Pocatière et Vincent Bérubé, propriétaire du Buro Grill & Bar et président du club de hockey Les Seigneurs souhaitent obtenir un premier mandat lors de cet important rendez-vous électoral.

L’équipe s’engage à travailler intensivement au développement de la Ville de La Pocatière afin de maintenir son rôle en matière de leadership économique et d’augmenter son pouvoir d’attraction, afin de contrer l’exode de la population. «Nous continuerons d’améliorer la qualité de vie de tous nos citoyens, notamment dans le dossier de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et dans le déploiement de nos services. La bonification de notre réseau routier et piétonnier et l’administration responsable de notre ville seront au coeur de nos préoccupations», a indiqué l’équipe par voie de communiqué. .