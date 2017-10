La Pocatière : Sylvain Hudon lance sa campagne et reçoit l’appui de conseillers élus

Crédit photo : Maxime Paradis

Le maire sortant de La Pocatière, M. Sylvain Hudon, lançait sa campagne municipale le 16 octobre dernier en soirée au Cinéma Le Scénario. Il était entouré de cinq conseillers municipaux, élus par acclamation, qui lui donnent son appui dans la course à la mairie qui l’oppose au candidat Luc Pelletier.

C’est sous le thème « Bâtissons ensemble notre avenir, notre ville » que M. Hudon a donné le coup d’envoi à sa campagne à la mairie de La Pocatière. Celui qui sollicite actuellement un troisième mandat comme maire a présenté les principaux éléments sur lesquels il compte miser au cours de la campagne.

Parmi ceux-ci, mentionnons la mise en place d’un nouveau programme pour attirer de nouveaux résidents en collaboration avec Développement économique La Pocatière, bonifier l’ancien aréna qui a déjà bénéficié de nouveaux aménagements ces dernières années et le projet de Maison du Kamouraska en bordure du fleuve, à laquelle doit se greffer la halte marine et des activités entourant la pratique du kite surfing.

Plan développement et communications

Il compte également mettre en œuvre le nouveau plan de développement stratégique 2018-2023, dont des consultations ont lieu actuellement en vue de son élaboration. Questionné sur le pourquoi La Pocatière n’avait plus de plans de ce genre depuis quelques années, M. Hudon a répondu que la ville avait d’autres priorités. « On a mis l’accent sur les loisirs, nos parcs. On a été à l’avant-garde sur d’autres dossiers, notamment auprès des aînés », a-t-il ajouté.

Il faut changer nos mentalités et porter les messages différemment.

En matière de communications, il a reconnu que la ville peut renforcer son message, mais que les mauvaises nouvelles avaient tendance à prendre le dessus sur les bonnes. « Il faut changer nos mentalités et porter les messages différemment », a-t-il précisé.

Appui des conseillers

Présents à la conférence de presse, les conseillers élus par acclamation, Lise Bellefeuille, Simon Fissette, Lise Garneau, Mario Guignard et Steve Leclerc ont confirmé qu’ils donnaient leur appui à Sylvain Hudon, après avoir rencontré les deux candidats à la mairie pour discuter de leur vision respective. Absent lors de la conférence de presse, Vincent Bérubé n’a pu confirmer cet appui pour le moment.