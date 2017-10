La Pocatière : l’Halloween de toutes les réussites

Crédit photo : Maxime Paradis

Portées par une température particulièrement clémente, les festivités de l’Halloween ont été une véritable réussite cette année à La Pocatière. L’organisateur, M. Louis Théberge, qui en était à sa première année à la barre de l’événement, s’est très bien tiré d’affaire en proposant une fête qui s’inscrivait dans la continuité des éditions précédentes, tout en ajoutant un volet intergénérationnel.

Pour tous les goûts. C’est vraiment ce qu’il faut retenir de l’édition 2017 de l’Halloween à La Pocatière. Et il faut dire que cette diversité a été particulièrement payante.

L’hommage au chanteur country américain Alan Jackson, le vendredi soir, où 300 billets ont trouvé preneur, et la tournée des résidences pour aînés portée par la participation-surprise de Paolo Noël, le mercredi, sont venus démocratiser les festivités axées davantage sur les jeunes familles, par le passé.

Belle parade

Tout aussi courue que lors de la première édition en 2015, La Grande Bataille de feuilles mortes tenue le 21 octobre a pu bénéficier d’une température extrêmement clémente. Même chose pour l’Halloween proprement dite sur la 4e Avenue, le 28 octobre en soirée, qui a attiré à nouveau une foule impressionnante de plusieurs milliers de visiteurs.

De nombreux adolescents attendaient en file indienne pour faire la fameuse Maison hantée, présentée cette année sous la thématique d’une « invasion de zombies », alors que les plus petits faisaient le plein de bonbons en passant d’un commerce à l’autre avec leurs parents. À plusieurs endroits, des scènes étaient aménagées sur le parcours de la rue, proposant des haltes musicales aux gens présents.

Mais de toute cette soirée, c’est La Grande Parade de marionnettes géantes qui a le plus captivé la foule. Grandement bonifiée par la présence de plus d’une vingtaine de chars allégoriques, l’édition 2017 est venue prouver que l’acharnement des organisateurs actuels et précédents à maintenir ce défilé coûte que coûte, malgré des débuts modestes, aura enfin payé.

Le feu d’artifice, lancé à partir du plateau de la montagne du Collège, est venu clore cette 13e édition de l’Halloween. Pourtant tout aussi impressionnant que les années précédentes, celui de cette année, combiné à une température automnale exceptionnelle, semblait encore plus majestueux, éclairant le Collège à chaque éclat, rappelant un soir de 1er juillet devant le Parlement d’Ottawa.

Organisateur ravi

Ravi de la tournure de cette première Halloween à titre d’organisateur, Louis Théberge n’avait que de bons mots à dire sur son équipe, où il était notamment assisté par Guillaume Leclerc, ainsi que les bénévoles, les commanditaires et les employés de la Ville de La Pocatière. « C’était fantastique! Je suis revenu dans mes cordes d’organisateur. Je n’ai pas eu de réponses négatives nulle part où je suis allé. Merci », s’est-il exclamé.

À savoir s’il organisera de nouveau l’événement l’an prochain, Louis Théberge a dit qu’il prenait ça « une année à la fois. » Après pareil succès, gageons que la Ville de La Pocatière n’hésitera pas longtemps avant de renouveler son contrat pour 2018.