La Pocatière lance une vidéo promotionnelle

La ville de La Pocatière a lancé mardi dernier une vidéo promotionnelle pour mettre en valeur le milieu de vie pocatois auprès de futurs résidents ou employés.

Le maire sortant, M. Sylvain Hudon, invite les entreprises et les institutions d’enseignement à utiliser la vidéo « Ma vie c’est ICI! » pour promouvoir la région de La Pocatière auprès de la clientèle qu’elles souhaitent recruter.

Marie-Claude Gamache de la firme Méloé souligne que la vidéo de quatre minutes est accessible par la chaîne YouTube que vient d’ouvrir la Ville.

Les quatre axes de communication développés par la ville au cours des dernières années y sont présentés. Ces axes sont : Vivre et se divertir ICI, s’instruire et préparer son avenir ICI, innover et développer ICI, pour finalement arriver à la conclusion qu’il est heureux de s’établir ICI.

La Ville sur Facebook

Cet outil de communication s’ajoute à la page Facebook de la Ville de La Pocatière démarrée en juin dernier. Cette page contient une centaine de publications, plus de 10 montages vidéos cumulant des dizaines de milliers de vues et 1078 abonnés. Sans oublier la page L’Halloween à La Pocatière. Les six courtes vidéos produites cette année ont été vues jusqu’à maintenant par plus de 23 000 personnes.

Les firmes Méloé et Hidalgo ont travaillé en étroite collaboration avec la ville pour la production de ce nouvel outil.