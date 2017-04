La Pocatière : Je commerce ICI rallie dans la confusion

Crédit photo : Maxime Paradis

C’est devant plus d’une soixantaine de personnes que le comité Je commerce ICI a présenté le résultat de son travail des derniers mois, mardi dernier au Centre Bombardier de La Pocatière. À la recherche de l’appui des gens présents face à la mission et la vision dont il s’est doté, le comité s’est toutefois fait reprocher par certains entrepreneurs l’absence d’un plan d’action concret, et cela, plus d’un an après sa constitution.

Animée par Marc Larivière, consultant et accompagnateur du comité depuis quelques mois, la rencontre du 4 avril de Je commerce ICI aura tout de même réussit à rallier la majorité des gens présents sur l’ensemble des recommandations, et cela, après une présentation qualifiée de confuse par certains, où il fut demandé à quelques reprises au comité de préciser sa mission réelle.

Parmi les recommandations appuyées, mentionnons celle de greffer le comité à Développement économique La Pocatière (DELP), où deux sièges sont désormais accessibles aux entrepreneurs issus du milieu commercial sur le conseil d’administration. «Il y avait une interrogation des commerçants quant à leur représentation depuis que ce volet avait été retiré de DELP pour être confié à l’ancien agent de développement qui, lui, relevait de la Ville», d’expliquer M. Larivière. «De plus, en rattachant le comité à DELP, cela évite de devoir se constituer une organisation proprement dite», d’ajouter le consultant.

Néanmoins, même si le comité ne fonctionnera pas selon les règles standards s’appliquant aux conseils administratifs, ce dernier s’engage à tenir des assemblées, deux à trois fois par année pour «mieux informer» le milieu économique pocatois sur les projets en développement, discuter de leur problématique, mais aussi démentir ce qui fait l’objet de simple rumeur. «On veut porter le message des commerçants vers la ville et vice versa. Les communications dans le milieu, c’est un des gros problèmes qui a été soulevé par les entrepreneurs», d’indiquer Sylvain Lemieux, bénévole au sein du comité.

À ce chapitre, il fut suggéré par Patrick Bérubé des Produits Sanitaires Unique d’utiliser la page Facebook de Je commerce ICI pour y partager les bons coups économiques réalisés au sein du milieu pocatois et faciliter la discussion entre les entrepreneurs.

Plan d’action

Lors des échanges, quelques entrepreneurs dans l’assistance ont reproché au comité l’absence de plan d’action pour remédier aux différentes problématiques soulevées au fil des réunions passées. À cela, Marc Larivière répondra que le comité est encore embryonnaire et qu’une stratégie devrait être présentée à l’automne.

Malgré tout, plusieurs ont senti le besoin de féliciter le comité de bénévoles en place pour le travail réalisé. «Je suis très heureux de ce que j’ai entendu», de dire publiquement Pascal-André Bisson, copropriétaire de la Fromagerie Le Mouton Blanc, pourtant réfractaire à l’initiative au départ.

À l’issue de la rencontre, une majorité de personnes ont demandé que le comité poursuive ses actions.