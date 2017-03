La Pocatière était l’hôte de la compétition Invitation Donald Chiasson

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la fin de semaine du 4 et du 5 mars dernier, le club de patinage artistique de La Pocatière a eu l’honneur d’accueillir des patineurs et patineuses de plusieurs régions du Québec. Plus de 275 athlètes ont pu y démontrer leur talent. En plus d’un grand nombre de rubans du niveau Patinage Plus au niveau Star 3, le club de La Pocatière a recueilli un grand nombre de médailles.

Myriam Drapeau est repartie avec la médaille d’or dans la catégorie : Or dame. Au niveau Star 10, Catherine St-Laurent a obtenu celle de bronze tout comme Frédérique Morneau-Cartier dans la catégorie Star 5, moins de 13 ans. Léa Harton, dans la catégorie Star 4, s’est emparée de la médaille d’argent. Au niveau de l’interprétation, Anne-Sophie Grenier a démontré son talent dans la catégorie Or dame et est repartie avec la médaille d’argent. Soulignons la performance de mesdames Anne-Marie-Brodeur et Hélène Chamberland dans la catégorie Olympiques Spéciaux. Les équipes pocatoises Les incroyables (équipe ouverte) et les Cow-girls (équipe Star 5) sont montés sur le podium avec respectivement l’argent et le bronze.