La Pocatière aurait finalement le plus grand labyrinthe au monde.

Crédit photo : Courtoisie

À la surprise du promoteur, M. Luc Pelletier, Le Grand labyrinthe de La Pocatière est passé de deuxième au plus grand au monde.

C’est en vérifiant tout bonnement les informations sur Internet du labyrinthe situé à Dixon en Californie qu’il a été possible de confirmer la nouvelle. Leur labyrinthe, nommé Cool Patch Pumpkins, était réputé pour être le plus grand au monde depuis 2014, l’année où ils ont fracassé un record de tous les temps avec une superficie de 242 800 m2. Dû à un déménagement du labyrinthe, rotation des cultures oblige, ils sont passés de 172 500 m2 en 2016 à un peu moins de 100 000 m2.

« Lorsque nous annoncions être le deuxième plus grand au monde en mars dernier, nous nous étions fiés aux superficies de 2016. Nous ne nous attendions vraiment pas à cette surprise. C’est une fierté pour l’équipe du labyrinthe, mais ça l’est aussi pour les gens de La Pocatière, du Kamouraska et nous le sentions quand on leur apprenait que nous étions le deuxième », de raconter Luc Pelletier.

Le Grand labyrinthe de La Pocatière a accueilli jusqu’à présent 12 500 visiteurs depuis la mi-août et sera ouvert jusqu’au 31 octobre. Comme par le passé, il y aura une programmation d’Halloween durant la fin de semaine du 27 et 28 octobre.