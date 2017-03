La plus grosse tempête de l’hiver s’abat sur la région

Ce n’est rien de moins que la plus grosse tempête de l’hiver qui s’abat sur la région depuis hier soir. Résultat, en plus des fermetures d’école, de nombreuses routes sont également fermées à la circulation.

Aucune école n’est ouverte aujourd’hui dans la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, même chose pour leurs services de garde. De son côté, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est aussi fermé pour la journée.

En ce qui concerne les établissements de niveau collégial, le Cégep de La Pocatière et l’ITA – Campus de La Pocatière sont fermés pour la journée. Mentionnons également que plusieurs entreprises de la région ont choisi de fermer leurs portes aujourd’hui.

Du côté du réseau routier, la route 132 est actuellement fermée de Lévis à Grande-Vallée en Gaspésie. Même chose pour l’autoroute 20 de Lévis à L’Isle-Verte. En ce qui concerne la route 204, cette dernière est enneigée avec présence de lames de neige et visibilité nulle entre Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Lucie-de-Beauregard. La route 289 est également enneigée avec visibilité réduite entre Pohénégamook et Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Rappelons qu’Environnement Canada prévoit encore de 5 à 10 cm de neige pour aujourd’hui avec des rafales de vent du nord-est de 70 à 100 km/h en matinée.

Plus de détails à venir.