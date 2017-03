La MRC de L’Islet lance son PDZA

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de L’Islet a présenté, jeudi dernier, aux intervenants, son Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Celui-ci avait été adopté le 23 novembre dernier.

Pour le préfet de la MRC, M. Jean-Pierre Dubé, ce document est l’aboutissement de deux années de travail amorcées par la tenue d’un forum et d’une consultation par sondage auprès de la population. Il résulte d’une importante réflexion sur l’état de l’agriculture dans la MRC de L’Islet. On a pu ainsi identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les contraintes au développement de l’agriculture.

De plus, le plan propose des actions à entreprendre parmi lesquelles on retrouve la mise sur pied d’une table de concertation permanente, la participation à une banque de terres, des activités de sensibilisation de la population à l’agriculture et ses activités, la promotion des activités agrotouristiques et agroalimentaires sur le territoire et la réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti agricole.

Selon M. Dubé, le PDZA permettra, entre autres, de savoir où il y a des terres disponibles, ce qui peut être, par exemple, un outil important pour de futurs producteurs à la recherche d’une petite terre pour faire de l’agriculture biologique. C’est donc, selon lui, un outil important pour le développement du territoire.

Seigneurie des Aulnaies

La présentation du PDZA a eu lieu à la Seigneurie des Aulnaies. « Ce site, qui privilégie le développement durable, est un exemple éloquent et distinctif de circuit court et d’achat local », selon Catherine Langlois, urbaniste et aménagiste. La Seigneurie des Aulnaies s’approvisionne presque exclusivement auprès de producteurs de grains biologiques de Saint-Roch-des-Aulnaies et de la région. De plus, la farine est transformée sur place pour offrir du pain biologique, local et de saison.

Principale activité du secteur primaire du territoire, le secteur agricole demeure aujourd’hui un levier économique important. En 2011, elle fournissait près de 735 emplois, soit 8,7 % des emplois de l’ensemble des secteurs économiques de la MRC, comparativement à 6 % pour la Chaudière-Appalaches. En outre, en 2014, la production annuelle des fermes de la MRC atteignait plus de 83 millions de dollars.

La MRC de L’Islet a reçu le soutien financier et technique du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour la réalisation de son PDZA.