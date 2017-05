La MRC de L’Islet décerne ses Prix du patrimoine 2017

Crédit photo : Courtoisie

Le 8 mai 2017, la MRC de L’Islet a honoré ses gagnants locaux de la 7e édition des Prix du patrimoine. Huit excellents projets ont été mis en candidature dans l’une ou l’autre des quatre catégories du concours : Conservation et préservation, Interprétation et diffusion, Porteurs de tradition ainsi que Préservation et mise en valeur du paysage. Les quatre lauréats de la MRC de L’Islet pour les Prix du patrimoine 2017 ont été choisis par un jury composé de Mme Dominique Lalande, directrice générale de Ruralys, et M. Jean Simard, historien et ethnologue et auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine.

Le lauréat dans la catégorie Conservation et préservation est M. Paul-Antoine Pelletier. La qualité des travaux de restauration du Fournil-laiterie Pelletier, situé à Saint-Roch-des-Aulnaies, a attiré l’attention du jury. Ce bâtiment en pierre bâti au 18e siècle sur la terre concédée en 1679 au premier colon, Jean Pelletier, a fait l’objet d’une restauration remarquable. Les travaux ont consisté à remettre en état la maçonnerie des murs en moellons et les deux cheminées. Le revêtement de la toiture en tôle ondulée a été remplacé par un revêtement en bardeau de bois. Une fenêtre du côté est qui avait été murée a revu le jour. Les portes en bois ont été restaurées et le four à pain a été refait selon les techniques anciennes permettant de le remettre en fonction.

En ce qui concerne la catégorie Interprétation et diffusion, le lauréat est la Biennale de la sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 2016. Le jury a reconnu, dans cet événement, la créativité et la pérennité du projet et son apport à la collectivité en matière de sensibilisation à la sculpture et au patrimoine. En parallèle à des duos de sculpteurs, la Biennale a réalisé une série d’activités qui ont permis aux festivaliers de découvrir le patrimoine de Saint-Jean-Port-Joli, que l’on pense à Marcher Saint-Jean-Port-Joli, au Marché des métiers d’art, ou encore, au Prix de la relève en sculpture sur bois.

Quant à la catégorie Porteurs de tradition, la lauréate est Mme Véronique Lord, tisserande. Sa maîtrise des « Arts textiles », et plus particulièrement du tissage, et sa passion à transmettre ce savoir-faire traditionnel ont attiré l’attention du jury. Depuis plus de 20 ans, elle dispense bénévolement ses connaissances en tissage au sein du Cercle des Fermières de Tourville dont elle fait partie et est active depuis 60 ans. Comme porteur de tradition, elle contribue à la transmission du patrimoine immatériel local et régional.

Pour ce qui est de la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage, le lauréat est la Corporation des Amis du Port-Joli pour son projet « Sentier d’interprétation maritime ». Le jury a reconnu l’originalité et la pertinence du projet et son apport à la collectivité en matière de sensibilisation au patrimoine maritime et à la mise en valeur du paysage. Le sentier présente 24 panneaux didactiques expliquant l’histoire maritime telle que les phares, leurs gardiens, les naufrages et certains phénomènes naturels tels que les marées. Deux pièces maîtresses ont été

construites le long du parcours : la reproduction à l’identique, grandeur réelle, de la lanterne du phare du Pilier-de-Pierre avec son feu à prisme et, enfin, l’imposante structure stylisée du navire Canadian qui s’échoua sur la Roche à Veillon avant de couler. La beauté du lieu, les panneaux didactiques, les installations de repos et de détente redonnent au promeneur cette portion du Port — Joli qui vient compléter ce lieu magnifique et rassembleur qui s’étend du quai jusqu’au Parc des Trois-Bérets.

En plus de la remise locale, les lauréats de la MRC de L’Islet seront honorés à nouveau par le Conseil de la culture des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches lors de la journée Célébration patrimoine qui aura lieu le 17 juin prochain à Lévis.