La microbrasserie Ras L’Bock s’agrandit

Crédit photo : Courtoisie

La microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli a procédé, au cours du dernier mois, à deux agrandissements majeurs. Le premier, ayant eu lieu à l’usine de production située sur le chemin du Roy Est, permettra une capacité de production accrue. Le second agrandissement s’effectue au Pub Ras L’Bock alors que l’aménagement d’une plus grande terrasse permettra d’accueillir plus de 40 personnes supplémentaires dès la fin du printemps.

L’agrandissement de l’usine de production permettra une augmentation du volume de production de plus de 25 % d’ici un an. La jeune brasserie fait entre autres l’acquisition d’un fermenteur supplémentaire et de plus de 50 barils de chêne ayant contenu divers alcools (bourbon, scotch, vin, tequila, etc.) afin de faire vieillir différents types de bières. La capacité de vieillissement en barils de chêne de la brasserie va plus que décupler. Pour Alexandre Caron, copropriétaire, «Il s’agit à la fois d’offrir une nouvelle gamme de bières plus complexes et plus recherchées ayant séjourné de 6 mois à 3 ans dans des fûts de chêne, et aussi de rendre un peu plus disponibles nos produits réguliers en augmentant notre capacité de production.» L’investissement de près de 100 000 $ permettra la création d’un emploi à temps plein dès juin.

Le Pub Ras L’Bock s’agrandit lui aussi. À l’initiative du Restaurant Bistro OK, la terrasse sera agrandie pour accueillir environ 40 personnes de plus dès ce printemps. Cet ajout permettra à plus de gens de profiter de la magnifique vue sur le fleuve qu’offre le Pub. «C’était un peu frustrant de devoir refuser des clients et des touristes presque tous les jours faute de place pour asseoir tout le monde. Avec cet ajout, on règle le problème», dit Julien Chouinard, copropriétaire.

La jeune brasserie qui célébrait son 2e anniversaire le 1er mai dernier semble avoir littéralement le vent dans les voiles. Avec ces nouveaux ajouts, gageons que Ras L’Bock fera encore jaser cette année.

Ras L’Bock est présentement classée 7e brasserie au Québec et 22e au Canada par le populaire site de critique en ligne Untapdd.com.