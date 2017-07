Crédit photo : Maxime Paradis

Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a profité de la messe tenue dans le cadre de la fête de Sainte-Anne pour décerner la médaille d’or du mérite diocésain à Mgr Yvon-Joseph Moreau. Ce dernier, en poste à titre d’évêque du diocèse depuis l’automne 2008, doit prendre sa retraite sous peu.

Alors qu’il ne s’y attendait pas, les employés du diocèse, surnommés « l’équipage », ont tour à tour rendu hommage à l’évêque du diocèse qualifié de « capitaine. » Ils ont parlé d’un homme simple qui transpire la joie et doté d’un excellent sens de l’humour. Qualifié de « grand amoureux de l’église de Sainte-Anne », « l’équipage » a également souligné la générosité et la grande écoute de celui que certains proches ont appelé tout simplement Yvon. Son grand appétit pour la culture, notamment les arts visuels, la belle musique, l’opéra et le cinéma de qualité, a aussi fait l’objet d’une mention.

Après avoir été décoré des mains du doyen des prêtres du diocèse, l’abbé Luc Deschênes, Mgr Moreau a remercié les gens présents et les membres de son « équipage. » « Vous m’avez toujours amené à vouloir donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré. Sur une note plus humoristique, il a ajouté : « On dit souvent que louanger quelqu’un, c’est le livrer au démon. J’espère que vous ne m’avez pas livré au démon », s’exclamait-il.