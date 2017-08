La Maison Chapais et Les Jardins de la Bouteillerie font équipe

Crédit photo : Courtoisie Isabelle et Samuel

Les Jardins de la Bouteillerie et la Maison Chapais de Saint-Denis-De La Bouteillerie s’associent pour offrir à la population leurs produits respectifs.

Depuis la fermeture de l’épicerie du village de Saint-Denis, la Maison Chapais et Les Jardins de la Bouteillerie n’avaient plus de lieu pour vendre leurs produits localement. Depuis juillet dernier, ils sont devenus partenaires le dimanche afin de les vendre lors des concerts de « Dimanches champêtres » de la Maison Chapais. Ce rendez-vous dominical se prolongera jusqu’en automne à l’entrée de la Maison Chapais.

La Maison Chapais bénéficie de cette nouvelle offre de vente, car les produits locaux attirent une nouvelle clientèle sur le site historique et le point de vente permet d’écouler les légumes des Jardins oubliés. M. Hubert Théberge, directeur de la Maison Chapais, espère que cette association perdure.

De plus, les produits des Jardins de la Bouteillerie sont en ventes du lundi au dimanche au Jardin du Bedeau à Kamouraska, Chez Daniel à Mont-Carmel, au Metro Lebel de La Pocatière et au Provigo de Saint-Pascal, ainsi qu’à la ferme sur réservation.

La Maison Chapais bénéficie de l’appui du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Elle bénéficie également des programmes Emploi d’Été Canada et Jeunesse Canada au travail. Elle est ouverte du lundi au dimanche de 10 h à 17 h, et ce, jusqu’à l’Action de grâce. Pour plus d’informations : 418 498-2353 ou www.maisonchapais.com.