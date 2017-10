La Grande bataille de feuilles mortes de retour à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

La deuxième édition de La Grande bataille de feuilles mortes McDonald’s, organisée par l’animateur Marto Napoli, aura lieu le samedi 21 octobre sur la montagne du Collège à La Pocatière.

L’an dernier, l’événement avait dû être annulé en raison du mauvais temps, après avoir connu un gros succès l’année précédente. Des gens de tous les âges avaient participé à la bataille dans une montagne de feuilles mortes. Pour le bien de l’activité, des sacs de feuilles avaient été amenés sur le site, dont certains arrivés par bateau provenant de l’autre côté du fleuve.

« C’était fou en 2015, les sacs de feuilles venaient par bateau de La Malbaie et Saint-Siméon, j’avais aussi un camion de feuilles de Saint-Georges-de-Beauce et un autre de Beauport », se souvient l’animateur originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Encore une fois pour cette édition, la fête commence un peu plus tôt, avant la bataille de 14 h 30. Il sera possible de participer à l’Aventure Laser dès 10 h 30. Il s’agit d’une activité similaire au Paintball et au Airsoft, mais avec de l’équipement sécuritaire, adapté et sans projectile. McDonald’s La Pocatière remettra un repas Joyeux Festin aux 500 premiers jeunes et il sera possible de goûter la bûche de Noël au fudge et Whisky à l’érable de Marto.