La Give Box de la MRC de L’Islet prend forme

Crédit photo : Courtoisie

La roulotte du projet de Give Box est enfin arrivée. En effet, Aude Jalbert Drouin, l’instigatrice du projet, a acquis depuis peu la roulotte à rénover pour y installer la Give Box de la MRC de L’Islet.

D’une grandeur de 30 pieds, cette dernière sera aménagée afin de recevoir les objets ne servant plus et permettre à des personnes de pouvoir se procurer des objets de seconde main gratuitement. La jeune port-jolienne organise l’espace afin de rendre le lieu accueillant et pratique lors des visites. Présentement, elle se situe sur le stationnement de la Maison Communautaire Joly à Saint-Jean-Port-Joli et devrait circuler dans plusieurs municipalités, une fois les transformations terminées. Un lancement officiel est prévu prochainement.

À cet effet, les personnes souhaitant offrir leur soutien dans l’aménagement de l’espace ou offrir des objets pour être ensuite donné au suivant peuvent communiquer avec Aude par courriel : giveboxmrclislet@gmail.com, ou contacter Claire à la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui l’accompagne au 418 358-6001.