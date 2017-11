Crédit photo : Courtoisie

Léa Bissonnette Lavoie a profité du souper-bénéfice du Centre d’éducation et de développement intégré Village de l’espoir (CEDI-VE), le samedi 4 novembre dernier, pour remettre un chèque de 375.00 $ à Madame Elvie Maxineau responsable du Village de l’espoir à Haïti, et présente pour l’occasion.

Cette soirée qui se tenait au Tam-Tam Café à Québec voulait souligner le travail des personnes instigatrices et collaboratrices de cet organisme qui a maintenant 15 ans d’existence. Rappelons que les profits des friperies ouvertes au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au CÉGEP sont destinés entièrement au Village de l’espoir et ont déjà permis d’amasser plus de 1000 $. Depuis février 2017, la friperie du CÉGEP La Pocatière est ouverte tous les jeudis de 12 h à 13 h et peut l’être aussi sur demande.

Léa Bissonnette Lavoie souhaite développer un volet visant à récupérer des robes et habits pour le bal des finissants. Ces vêtements seront remis à la Fondation du Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du projet : fées marraines. Elle invite les personnes qui désirent faire don de leurs vêtements à se présenter au local de la friperie ou à la contacter par Facebook ou par courriel : madhubalabl@hotmail.com. Ce projet permet aux étudiants et aux étudiantes de s’impliquer en donnant une seconde vie aux vêtements en plus d’avoir des retombées à l’international.