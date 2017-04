La fibre optique à Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies

TELUS investit 80 millions de dollars dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches cette année pour poursuivre le déploiement de son réseau de fibre optique jusqu’aux foyers des familles et aux entreprises de près de 20 communautés, dont Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies.

L’investissement important de TELUS permet également à l’entreprise de bonifier la performance, capacité et vitesse de son réseau sans fil partout dans la région avec la mise à niveau de son infrastructure qui sera dotée de la toute dernière technologie LTE (Technologie d’évolution à long terme) et de nouveaux équipements de pointe.

Avec son réseau PureFibre, TELUS vient redéfinir la norme au niveau de l’Internet avec une toute nouvelle gamme de forfaits symétriques, offrant des vitesses aussi rapides lors de l’envoi que de la réception de données Internet. TELUS devient d’ailleurs le seul fournisseur au Québec à proposer une gamme complète de services Internet symétriques de plus de 100 Mb/s. Tandis que les technologies et la demande liées à Internet continueront d’évoluer au cours des prochaines années, TELUS offrira des vitesses plus rapides et une capacité accrue pour accompagner les générations futures de plus en plus connectées.