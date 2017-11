La Ferme Pellerat acquière Services Agricoles Grondin

Crédit photo : Maxime Paradis

La Ferme Pellerat de Saint-Roch-des-Aulnaies consolide sa position de joueurs majeurs du domaine agricole à l’est de Lévis en se portant acquéreur de l’entreprise Services Agricoles Grondin de La Pocatière. La transaction implique le rachat de la ferme céréalière et du commerce axé sur la nourriture pour animaux domestiques et les produits agricoles.

C’est le vendredi 1er décembre que la transaction doit être officialisée entre les deux parties. Les propriétaires des Services Agricoles Grondin, Céline Pelletier et Gaétan Grondin, qui opéraient la ferme céréalière depuis plusieurs années et le magasin depuis maintenant 17 ans, cèderont ainsi leur entreprise aux six coactionnaires de la Ferme Pellerat : Jean-Guy Pelletier, Gervais Pelletier, Francis Pelletier, Lysanne Pelletier, Daniel Pelletier et Carl Dubois. « Comme nos enfants se dirigent dans d’autres domaines que l’agriculture, nous n’avions pas de relève. On pensait à vendre depuis deux ans. Une occasion s’est présentée à la fin de l’été, ce qui nous a amenés à y réfléchir plus sérieusement », de confier Céline Pelletier.

C’est une belle opportunité qui permet à la Ferme Pellerat de diversifier ses opérations. Nous allons continuer d’opérer le magasin avec les employés en place.

Pour Céline et Gaétan, il était important que ce soit une famille de la région qui se porte acquéreur de leur entreprise et que celle-ci ait le désir de poursuivre les opérations de la ferme et du magasin. « C’est une belle opportunité qui permet à la Ferme Pellerat de diversifier ses opérations. Nous allons continuer d’opérer le magasin avec les employés en place », d’indiquer Francis Pelletier, coactionnaire.

Dans les prochaines semaines, Céline et Gaétan assureront une transition à la ferme et au magasin. Par la suite, ils se retireront, laissant la gestion de la boutique à Mme Denise Frappier et le volet agricole à Francis Pelletier.

Gros joueur

Bien que le montant de l’acquisition ne nous a pas été dévoilé, Francis Pelletier confirmait qu’il s’agissait de la plus grosse transaction effectuée par la Ferme Pellerat, à ce jour. De plus, l’entreprise cumule désormais 1730 acres de terre réparties dans quatre municipalités : Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, La Pocatière et Rivière-Ouelle.

Plus grosse ferme laitière à l’est de Lévis selon Francis Pelletier, avec 390 vaches en lactation et un total de 700 vaches laitières, la Ferme Pellerat employait déjà quatre employés à temps plein et six à temps partiel. Avec l’acquisition des Services Agricoles Grondin, l’entreprise comptera six employés de plus.