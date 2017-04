La demande d’aide augmente de 34 % à Partage au masculin

Partage au masculin, organisme communautaire régional qui offre neuf points d’accès à ses services aux hommes en difficulté de Chaudière-Appalaches, dont Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli, vient de connaître une année exceptionnelle. Les nouvelles demandes d’aide ont connu une augmentation de 34 %, passant de 523 hommes l’année précédente à 731 en 2016-2017.

L’organisme a défrayé les coûts de 4 224 rencontres de suivis individuels en relation d’aide, alors que le total avait été de 3 391 en 2015, une augmentation de 25 %. Monsieur Pierre Pépin, président de l’organisme depuis 13 ans, se réjouit du fait qu’une telle affluence manifeste un changement remarquable des hommes devant la demande d’aide : «Cette année, les demandes ont explosé. Que les hommes consultent davantage, et plus tôt quand surviennent des difficultés, a un effet certain en prévention du suicide, ce qui était l’objectif principal mis de l’avant lors de la fondation de Partage au masculin».

Financé par le Programme de Soutien aux organismes communautaires et par Centraide, Partage au masculin offre aussi des rencontres de groupes pour les hommes vivant la fin de leur couple, un Café-discussion mensuel et des ateliers en lien avec la retraite. Les motifs de consultations sont très variés, avec tout de même certaines difficultés qui reviennent plus souvent : problèmes de couple ou séparation, gestion des émotions, difficultés de communication, isolement, être victime de violence conjugale, avoir été agressé sexuellement dans son enfance, etc.

Pour le directeur de l’organisme, Guy Dubé, ce succès repose sur les liens de collaboration tissés avec le Centre intégré de santé et des services sociaux et les autres partenaires de la région, sur un travail acharné de l’équipe des 12 collaborateurs et sur des méthodes modernes de gestion. «Nous avons adopté nos façons de gérer de sorte que nous avons pu jusqu’ici absorber cette augmentation sans créer de liste d’attente ni ajouter de personnel. Par ailleurs, il est certain qu’un tel taux d’augmentation était impossible à prévoir et que cela met une pression considérable sur les ressources budgétaires de l’organisme.»

Dans Montmagny et L’Islet, les collaborateurs de l’organisme sont messieurs Marcel Després, Jean-Louis Gosselin, Mario Guimont et Fernand Legros.