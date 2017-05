La découverture médicale à l’hôpital de La Pocatière retient l’attention à l’Assemblée nationale

Crédit photo : Maxime Paradis

L’absence d’anesthésiste durant trois semaines cet été à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière a retenti aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

C’est la députée du Parti québécois de Taillon, Mme Diane Lamarre, qui a soulevé la problématique en chambre, aujourd’hui. En réponse, le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette, a répondu que le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaillait à trouver des solutions et que ce genre de rupture de service survenait de façon occasionnelle depuis quelques années, à l’époque où lui-même pratiquait.

Mme Lamarre a par la suite répliqué en mentionnant qu’une marche était organisée le dimanche 7 mai et que les élus, les médecins et la population allaient y participer pour manifester leur mécontentement. « Qu’est-ce que le ministre a à dire à ces gens qui réclament des services à longueur d’année », questionnait-elle. « Il y a des services qui sont offerts à longueur d’année à cet hôpital-là et en permanence. Politiquement, on peut attiser cette colère-là, la stimuler, mais la réalité est que des découvertures potentielles sont annoncées à l’avance pour que les institutions puissent faire les démarches nécessaires pour les couvrir », de répondre Gaétan Barrette.