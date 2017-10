La Coop-IGA de La Pocatière veut recruter de nouveaux membres

Crédit photo : Maxime Paradis

Dans le but de faciliter le recrutement de nouveaux membres, la Coop-IGA du Centre La Pocatière diminue le coût de son membership, le faisant passer de 250 $ à 100 $. Elle espère de cette façon rejoindre davantage de jeunes.

Selon le directeur général de la coopérative, M. Eric Saint-Pierre, la part sociale de 250 $, qui était exigée par le passé pour devenir membre de la Coop-IGA, était devenue un irritant. « Ce n’était plus assez accessible comme montant », indique-t-il.

En la faisant passer à 100 $, le conseil d’administration et lui espèrent rejoindre davantage de jeunes qui auront peut-être le goût de s’impliquer au sein de la coopérative dans le futur, en apportant de nouvelles idées. « Ça nous aiderait également à augmenter notre part de membres actifs. Actuellement, nous avons 1200 membres, mais environ la moitié d’entre eux consomment à la COOP sur une base régulière », d’ajouter M. Saint-Pierre.

Avantages

Parmi les avantages d’être membre, Eric Saint-Pierre souligne un bon d’achat d’une valeur de 25 $ remis dès l’adhésion, ce qui fait indirectement passer le coût du membership à 75 $ et des ristournes aux membres sur achats minimums, deux fois par année. « On le fera bientôt durant la semaine de la coopération. C’est direct et concret. C’est aussi avantageux que si on offrait une ristourne annuellement », affirme-t-il.

De plus, le conseil d’administration jongle avec l’idée de redévelopper des partenariats avec d’autres entreprises de la région qui permettraient aux membres de bénéficier d’autres avantages chez ces commerces partenaires. « On l’a déjà fait par le passé et on aimerait ramener ce principe », de mentionner le président de la Coop, M. Jean-Denis Bérubé.

Progression des ventes

Malgré une année plus difficile l’an dernier, causée selon M. Saint-Pierre par les travaux sur la route 230, la Coop-IGA du Centre La Pocatière connaît une belle progression de ses ventes depuis quelques années. « Nous sommes parmi les meilleurs pourcentages d’augmentation des ventes de l’Est-du-Québec », confie-t-il.

Cet automne, la Coop-IGA prévoit investir 200 000 $ dans la rénovation de son système maître de réfrigération et un projet d’agrandissement du supermarché serait même à l’étude. « On évalue la possibilité, mais pour ça, il faut que la clientèle continue de bien répondre et que l’achat local demeure une priorité pour elle », de conclure le directeur.