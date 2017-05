La chasse aux fantômes s’ouvre à Saint-Germain

Crédit photo : Courtoisie

SAINT-GERMAIN — Le Théâtre de la Bacaisse revient cet été à Saint-Germain pour une 4e saison. Avec sa nouvelle création : La chasse, l’équipe nous transporte cette fois-ci en 1973, dans les univers de Ghostbusters et de Scooby-Doo.

L’intrigue. Deux frères forment une équipe de chasseurs de mystères et parcourent la province avec leur populaire émission de radio. Alors qu’ils s’installent dans une petite ville du Saguenay, ils reçoivent l’appel d’une dame résidant dans l’ancien presbytère qui désire obtenir leurs services afin de contrer des phénomènes mystérieux dans sa demeure.

En désaccord avec l’idée de sa femme, le propriétaire de la maison et concierge de la salle communautaire où la jeune équipe s’est installée sera bien déterminé à mener la vie dure à ses invités. Les deux frères finiront par découvrir le pot aux roses et mettront fin aux manigances de ce dernier. … Mais si ce n’était que le début de leur véritable enquête?

Cette comédie, raconte Melissa Bouchard, du Théâtre La Bacaisse, s’inscrit dans le courant des grands films d’horreur qui ont marqué le 7e art. On peut donc s’attendre à un spectacle loufoque et dynamique, alliant absurde et acrobaties, facilement accessible au grand comme au petit public.

Fantasmes

« C’est notre quatrième saison estivale à Saint-Germain et comme à toutes les années, on crée des spectacles à partir de nos fantasmes », dit-elle.

« Après avoir traversé les époques et exploré les univers du cabaret, du western, et de Clue, cette fois, c’était au tour de notre scénographe Dominique Giguère de nous partager son envie de plonger dans les années 70 », ajoute l’auteure et metteure en scène.

Une prévente de billets à tarif préférentiel est prévue du 1er et 26 juillet (la veille de la Première). Le tarif régulier sera en vigueur dès le 27 juillet. Les détenteurs de billets peuvent encore une fois compter sur les soupers spectacles chez Côté Est, Mamie Pataterie et au Pub Saint-Pascal. Les spectateurs pourront aussi compter sur la pinte au prix du verre à la Tête d’allumette après le spectacle.

Réservation dès le 1er juillet : Bureau d’accueil touristique du Kamouraska (69A, av. Morel, Kamouraska 1 888-856-5040) ou encore au theatredelabacaisse@gmail.com. Pour plus d’information consultez le site web de la compagnie : www.labacaisse.com ou la page Facebook : www.facebook.com/labacaisse.