La Chasse : années 70 et phénomènes paranormaux au Théâtre des Prés

Crédit photo : Facebook Théâtre de la Bacaisse

De retour pour une quatrième saison, le Théâtre de la Bacaisse présente La Chasse, une comédie absurde qui traite de phénomènes paranormaux et qui transporte le spectateur dans les années 70. Écrite et mise en scène par Mélissa Bouchard, la pièce est présentée jusqu’au 26 août prochain au Théâtre des Prés de Saint-Germain.

L’action de La Chasse se déroule dans la ville d’Arvida au Saguenay, en 1973. Deux frères chasseurs de mystères, Joël et Michel, se déplacent d’une ville à l’autre avec leur émission de radio à la recherche de phénomènes paranormaux sur lesquels ils espèrent enquêter. Après avoir fait connaissance avec le mystérieux Guy, concierge de l’endroit où ils présentent leur émission, ils reçoivent l’appel de la femme de ce dernier, Linda, qui les invite à venir observer un phénomène inquiétant qui se déroule à l’intérieur de l’ancien presbytère dans lequel ils habitent. Sur place, leur enquête prend une tournure inattendue.

Références populaires

Très bien ficelée, l’intrigue de La Chasse captive le spectateur dès les premières scènes et annonce ses couleurs absurdes très tôt dans la pièce. Anachronismes, références au cinéma hollywoodien et trame sonore empruntant des classiques rock et disco des années 70, La Chasse multiplie finement les références à la culture populaire. « On adore jouer avec les époques au Théâtre de la Bacaisse. Les années 70, c’était une idée de Dominique Giguère, responsable des décors et des costumes », d’expliquer l’auteure et metteure en scène, Mélissa Bouchard.

D’ailleurs, malgré son côté très épuré, le décor de La Chasse reproduit de belle façon les années 70 dans tout ce qu’elles ont de plus excentrique. Ce qui n’est pas représenté est compensé par le solide jeu des comédiens, les costumes, des chorégraphies enlevantes, une utilisation maximale de la scène et du parterre du Théâtre des Prés et l’imagination du spectateur à laquelle Mélissa Bouchard et sa troupe font appel, sans jamais en abuser. « J’ai commencé à écrire la pièce il y a plusieurs mois pour finalement tout supprimer en mars dernier. J’ai recommencé de zéro et elle a été complétée en trois mois en collaboration avec tous les membres de la troupe. Ç’a vraiment été un travail d’équipe », d’ajouter Mélissa Bouchard.

La Chasse est présentée du mercredi au samedi à 20 h au Théâtre des Prés de Saint-Germain, jusqu’au 26 août. Billets en vente à la porte les soirs de spectacle, sur le site internet labacaisse.com et dans les kiosques d’information touristiques de la région.