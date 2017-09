La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet resserre ses liens avec le milieu

Crédit photo : Archives Le Placoteux.

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) souhaite resserrer ses liens avec les organismes et comités qui œuvrent en matière de développement économique, mais également dans la formation de la relève. Depuis quelques mois, des rencontres ont été faites et ont mené à des collaborations souhaitables.

Luc Forgues, directeur général a travaillé à rencontrer les organisations et de ces rencontres, des ententes d’échanges de services et d’avantages se sont confirmées. « Les organisations locales comprennent bien les avantages à travailler avec nous et faire la promotion de nos outils que nous souhaitons mieux faire connaître », dit-il.

« L’ouverture et l’accueil des organismes à nos collaborations sont la preuve que la CCKL est un joueur incontournable pour soutenir le développement économique autant localement que régionalement. », a poursuivi M. Forgues.

Les organisations avec qui des ententes sont développées actuellement sont la SODISPA à Saint-Pamphile, Promotion Kamouraska, Association des gens d’affaires de Saint-Pascal et Dévelopement économique La Pocatière (DELP). D’autres rencontres sont prévues pour augmenter l’accessibilité de la CCKL dans l’ensemble de son territoire.

Avec ces ententes, la CCKL croit que le milieu des affaires de la Côte-du-Sud pourra compter sur un meilleur appui aux gens d’affaires. De plus, M. Forgues annonce que des ententes sont en développement avec les deux commissions scolaires du territoire de la CCKL afin de permettre aux finissants du programme « Lancement d’une entreprise » de bénéficier d’une adhésion à la CCKL pour une année.

« La chambre de commerce doit être un des principaux acteurs de la réussite des nouvelles entreprises, ne serait-ce que par du réseautage qui fait souvent toute la différence dans l’année du lancement d’une entreprise », ajoute M.Forgues.

Avec ces actions et ces collaborations, la CCKL souhaite augmenter son poids d’influence dans les milieux qu’elle couvre et augmenter son nombre de membres. En augmentant les adhésions, cela permettra de développer de nouvelles activités et de nouveaux avantages pour l’ensemble de ses membres. Les prochains mois intensifieront également la recherche de nouveaux partenaires financiers qui pourront venir complémenter le partenariat actuel avec Desjardins entreprises Côte-du-Sud qui est partenaire majeur de la CCKL depuis plus de 14 ans.