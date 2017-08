La Chambre de commerce appuie la démarche de Bernard Généreux

LA POCATIÈRE – La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) croit que les démarches entreprises par le député Bernard Généreux au sujet de la couverture cellulaire dans les régions et l’Internet à large bande « sont importantes et nécessaires. »

Selon le directeur général de la CCK Luc Forgues, la Côte-du-Sud fait face à des zones vides en dehors des zones densément peuplées, « ce qui ne permet pas aux habitants et commerçants de ces milieux d’avoir les mêmes opportunités que les plus grosses localités et ça ne favorise en rien l’établissement des jeunes et des nouvelles entreprises dans ces secteurs. »

« En 2017, poursuit M. Forgues, le gouvernement nous promet que tout le monde pourra avoir les services, mais encore aujourd’hui on attend de voir arriver ces outils de développement et ce soutien d’une importance capitale. »

Une très grande portion du territoire n’est toujours pas desservie adéquatement et dans certains cas, faute de pouvoir utiliser un cellulaire, les policiers et les autres services d’urgence ont recours à des appareils de téléphonie par satellites pour assurer la couverture de ces secteurs, dit-il.

L’absence de cellulaires ou d’Internet, dit-il, peut forcer des jeunes à partir et rendre difficile le recrutement de travailleurs, freinant l’expansion de certaines entreprises.

La CCKL aimerait voir le dossier se régler plus rapidement et que ce soit avantageux pour tous.