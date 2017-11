La caserne ouvre ses portes

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal a accueilli près de 170 personnes provenant des municipalités desservies, mais également des localités avoisinantes du Kamouraska.

L’activité a débuté avec une visite du groupe de la Maison de la famille du Kamouraska où huit familles ont profité d’une activité personnalisée interactive sur les comportements sécuritaires à la maison.

À compter de 13 h, les visiteurs ont pu voir les équipements d’intervention incendie et de désincarcération, monter à bord des différents véhicules et essayer la tenue intégrale de combat incendie des pompiers. Des mini habits de pompiers étaient aussi disponibles pour les enfants. Un cadre photo avait été installé pour que les citoyens puissent immortaliser ce moment et en faire le partage sur les médias sociaux. De plus, les pompiers ont mis à la disposition des participants des extincteurs portatifs pour une simulation de feu de cuisinière, une activité très appréciée autant des jeunes que des adultes.

Pour remercier les visiteurs, le Service de la prévention a procédé à un tirage de prix de présence tels que des avertisseurs de fumée, un avertisseur de monoxyde de carbone et un extincteur portatif polyvalent de capacité 2A-10B-C qui constitue la cote minimale suggérée pour les extincteurs portatifs résidentiels.