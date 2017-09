La Caisse parraine un cheval

Crédit photo : Courtoisie

La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet devient parrain d’un cheval, Tangold, au Centre d’équithérapie La Remontée.

Pour les cavaliers ayant différentes difficultés ou handicaps, les chevaux sont des amis, des enseignants, des confidents et des thérapeutes. Chacun des chevaux d’équithérapie a été soigneusement choisi pour son tempérament calme et beaucoup de temps est consacré à son entraînement afin qu’il conserve une bonne santé physique et mentale, pour les tâches spécifiques qui lui sont confiées.

Un bon cheval d’équitation thérapeutique est un cheval d’expérience, donc un cheval d’un certain âge, qui nécessite des soins encore plus attentionnés. Plusieurs accessoires et traitements deviennent indispensables pour sa bonne condition physique : des amortisseurs de selle, des suppléments vitaminés, des couvertures bien chaudes, des abris extérieurs, du bon foin et beaucoup de ripes pour son confort.

Ces chevaux exceptionnels coûtent environ 5 000 $ par année en soins et équipements divers. Les parrains s’engagent à financer 2 500 $ par année pour les soins d’un cheval.