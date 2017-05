La bosse des maths

Crédit photo : École Bon-Pasteur

L’ISLET — Des élèves de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet ont participé au quart de finale du concours de l’Association québécoise des jeux mathématiques. Certains se sont alors qualifiés pour la demi-finale qui avait lieu à l’école le samedi 18 mars en avant-midi.

Plus de 60 participants de la région ont pris part à cet événement. Une élève de l’école, Léane Journault de 3e secondaire, accède ainsi à la finale provinciale qui aura lieu le samedi 13 mai prochain à l’Université Laval.

Le 16 mars dernier, toujours à l’école Bon-Pasteur, se déroulaient les concours Opti-Math et Opti-Math+. Près de 30 élèves de tous les niveaux y ont participé. Parmi eux, certains élèves se sont distingués et leurs copies ont été acheminées à la correction nationale. Pour secondaire 1, il s’agit de Mahé Deschênes, Aurélie Poitras, Laurence St-Pierre et Louis Thériault. En secondaire 2 on retrouve : Laetitia Beaudet et Annabelle Ouellet. En secondaire 3, ce sont : Léane Journault, Vicky Pelletier et Laurence Rousseau. Pour secondaire 4 et 5, il s’agit respectivement de Louis-Alexandre Bourdeau et Jean-Enrick Audet et de Alexandre Bernier.

Certains de ces élèves se sont démarqués parmi les milliers d’élèves qui ont accédé à la correction nationale. Laetitia Beaudet, de 2e secondaire, a terminé au 16e rang parmi 350 finalistes de son niveau. Aurélie Poitras, de 1re secondaire, a atteint le 68e rang de son niveau (291 finalistes) et Léane Journault, le 78e rang en 3e secondaire (356 finalistes). Léane remporte également un prix de participation de 50 $. L’école félicite ces élèves ainsi que ceux qui ont relevé le défi en participant.