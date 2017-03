La battante qui choisit de redonner au suivant

Crédit photo : Maxime Paradis

Le 22 mars dernier, Martine Tanguay était de l’événement marquant le coup d’envoi du Défi têtes rasées de Leucan. Elle-même atteinte d’une forme de cancer dont on ne passe jamais au stade de la rémission, elle choisissait ce moment pour s’impliquer de nouveau, mais également pour marquer les 10 ans des premiers événements du genre tenus dans la région, dont elle fut l’instigatrice, à l’époque, à son salon de coiffure de Saint-Pacôme.

Quiconque connaît Martine Tanguay la sait active, dynamique et impliquée au sein de sa municipalité. Il y a deux ans, après une série d’épreuves difficiles pour elle et son conjoint, elle apprenait qu’elle était atteinte d’un myélome multiple, un cancer qui touche habituellement les gens âgés de plus de 65 ans et qui s’attaque principalement aux os et à la moelle osseuse. « À 48 ans, ça surprend », confiait-elle.

Fermeture du salon de coiffure, arrêt des loisirs, à partir de cet instant, Martine a choisi sa santé et elle a placé tous ses efforts dans sa guérison, même si une rémission complète n’existe pas pour ce type de cancer. « Tu fais des traitements pour qu’il puisse entrer en dormance, mais il peut se réveiller à tout moment », indiquait-elle.

Deux ans plus tard, Martine Tanguay va mieux, même si elle dit encore souffrir de douleurs et prendre des médicaments tous les mois pour rendre ses os plus durs. « Je me considère chanceuse, il y a 10 ans, je ne m’en serais pas sortie. »

Leucan

Le 22 mars dernier, Leucan sollicitait ses services pour raser les cheveux de Patricia Gagné, coprésidente d’honneur du Défi 2017 dans la région. Un juste retour des choses pour celle qui a contribué à faire connaître cette initiative dans la région, il y a 10 ans. « J’avais fait ça deux ans de suite à mon salon. À l’époque, il n’y avait pas d’évènements du genre entre Québec et Rivière-du-Loup. Grâce à la participation de 60 personnes, j’avais amassé 15 000 $ pour Leucan », se rappelait-elle.

Mais 10 ans plus tard, tout a pris un sens différent pour Martine Tanguay. Un instant, les cheveux de Patricia Gagné sont devenus les siens et le témoignage de la famille Côté-Nadeau lui rappelait son quotidien, il y a encore peu de temps. « Je me suis revue, les cheveux rasés ou aussi quand les parents parlaient qu’ils ne sortaient pas, pour ne pas exposer leur fils aux microbes. Tout ça, c’était moi », disait-elle.

Donner au suivant

Loin de se laisser abattre, Martine Tanguay avouera bien candidement tout le bonheur qu’elle a éprouvé à prendre part au lancement de la campagne 2017. « J’étais fébrile en arrivant ce matin. J’avais hâte. Et je repars comblée. »

Elle a même profité de l’occasion pour rejoindre le comité de bénévoles derrière l’organisation du Défi têtes rasées de Leucan à La Pocatière. Et le 7 mai prochain au Centre Bombardier, elle a bien l’intention de ressortir son rasoir et de couper les cheveux à tous ceux qui auront mis leur tête à prix.