La 16e édition du Gala du roman policier promet 

La 16e édition du Gala du roman policier s’annonce riche en activités. En plus de la soirée de la remise de prix qui aura lieu le 7 octobre à 18 h 30, l’évènement sera précédé dans la journée du premier Salon du polar qui se tiendra à l’église de Saint-Pacôme.

Rendue possible grâce à un financement de 2 000 $ de l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications du Québec, cette première édition du Salon du polar débutera en matinée le 7 octobre à l’église de Saint-Pacôme, alors qu’une dizaine de kiosques y seront installés, regroupant ainsi des spécialistes du monde policier ou de la littérature. Coroner, policier, enquêteur et spécialistes de la littérature policière seront présents lors de l’évènement. Dès 10 h, la finaliste au Prix Saint-Pacôme 2017, Marie-Ève Bourrassa, nous expliquera pourquoi elle écrit des romans policiers. À 11 h, le policier à la retraite de la Sûreté du Québec, Réjean Joseph, nous parlera des enquêtes policières. Sur l’heure du midi, nous retrouverons Laurent Chabin, gagnant du Prix jeunesse 2016, qui expliquera pourquoi il écrit des romans policiers jeunesse. À 13 h, Mme Renée Roussel, nous parlera de son travail de coroner. L’après-midi se poursuivra à 14 h avec Jacques Côté, également finaliste au Prix Saint-Pacôme 2017, qui nous dira pourquoi il se consacre à l’écriture du polar. Finalement, à 15 h, Réjean Joncas, policier retraité de la Sûreté du Québec, nous parlera de la formation que reçoivent les étudiants à l’École nationale de police du Québec. À noter que quelques surprises peuvent également s’ajouter à la programmation. Pour ne rien manquer, il s’agit de surveiller les médias, dont la page Facebook de la Société du roman policier . La tenue de ce Salon du polar, dont l’entrée est gratuite, permettra encore plus la régionalisation des activités de la Société du roman policier de Saint-Pacôme (SRPSP) tout en ouvrant les portes de la littérature policière à un large public.

Rappelons toutefois que c’est la veille qu’aura lieu l’ouverture de cette fin de semaine du polar, alors que celui qui est connu du grand public québécois comme « Le négociateur », Claude Poirier, personnalité de renom dans le monde policier et des enquêtes, prononcera une conférence dès 20 h à l’église de Saint-Pacôme. Les billets pour assister à cette soirée sont au prix de 15 $ et sont disponibles à la Librairie L’Option de La Pocatière, au Marché Ami Gilbert-Royer de Saint-Pacôme, en plus d’être en vente à la porte le soir de l’évènement.

Pour une troisième année consécutive, en collaboration avec le Cinéma Louise de Saint-Pacôme, la SRPSP vous invite à venir vous plonger dans une enquête où deux policiers sont sur la piste d’un violent meurtrier en série. « Le désosseur » est un film paru en 1999 du réalisateur Phillip Noyce mettant en vedette Denzel Washington et Angelina Jolie. La projection a lieu le mercredi 4 octobre à 19 h 30 et l’entrée est gratuite.