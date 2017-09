Klô Pelgag en tête des nominations avec Daniel Bélanger à l’ADISQ

Crédit photo : Étienne Dufresne

Klô Pelgag est, avec Daniel Bélanger, l’artiste qui reçoit le plus de nominations pour le Gala de l’ADISQ qui sera présenté le dimanche 29 octobre prochain.

Klô Pelgag obtient cinq nominations, dont celle de l’album de l’année (choix de la critique) pour L’Étoile thoracique et celle de l’auteur ou compositeur de l’année. Elle suit de près Daniel Bélanger, qui en compte 8. Notons aussi six autres nominations pour ceux et celles qui ont travaillé avec elle, pour un total de 11.

Klô Pelgag fera face au vote du public pour déterminer l’Interprète féminine de l’année. Les autres nommées dans cette catégorie sont Valérie Carpentier, Céline Dion, Ariane Moffatt et Safia Nolin.