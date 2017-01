Kim Lévesque Lizotte présidente d’honneur de la Goulée

Crédit photo : Courtoisie

Le président, M. Sylvain Thiboutot, et les membres du conseil d’administration de la Fondation Bouchard inc. présentent la 41e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, qui aura lieu le samedi 6 mai sous la présidence d’honneur de Mme Kim Lévesque Lizotte, idéatrice et coauteure de la série Les Simone, diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada télé.

Mme Lévesque Lizotte est graduée de l’École de l’humour en 2009. Elle a participé à des galas Juste pour rire, présenté un spectacle solo dans la cadre du Festival Zoofest en 2012, participé à plusieurs émissions humoristiques à titre de chroniqueuse ou de scripteur, notamment, à l’émission Selon l’opinion comique diffusée sur MAtv et celle d’Éric et les fantastiques sur les ondes d’Énergie 94,3. Elle a été également chroniqueuse pour de nombreuses publications, telles qu’Urbania et le Journal de Montréal, avant de se consacrer à l’écriture de sa série.

Elle sera donc présidente d’honneur de l’édition 2017 du banquet qui figure au nombre des activités de financement de la Fondation et sa 41e édition illustre à quel point l’activité est devenue une tradition. La réussite de cet évènement est due non seulement aux sommes amassées, mais d’abord à sa dimension humaine. « La Goulée » fut effectivement instaurée pour permettre de reconnaître le travail des gens dans un contexte amical et chaleureux.