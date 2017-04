Kamouraska : la Ferme Rayon d’Or est la proie des flammes

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Un gigantesque feu pouvant être aperçu à des kilomètres à la ronde s’est attaqué à des bâtiments de la Ferme Rayon d’Or de Kamouraska, mardi après-midi. De ceux-là, mentionnons le bâtiment abritant le troupeau de vaches holstein de l’entreprise qui a entièrement péri dans l’incendie.

C’est vers 14 h 20 que le Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal a été appelé à intervenir à la Ferme Rayon d’Or. En chemin, le directeur Éric Lévesque a constaté qu’il s’agissait d’un embrasement généralisé qui menaçait les bâtiments avoisinants, forçant ainsi le déploiement d’une trentaine de pompiers sur les lieux.

Ferme réputée

Propriété des frères Steve et Serge Moreau depuis 1998, la Ferme laitière Rayon d’Or se distinguait depuis sur les différents circuits des expositions à travers le Québec et le Canada, accumulant les récompenses pour son troupeau de vaches holsteins aux qualités génétiques reconnues. L’entreprise produisait et vendait également plus de 2000 embryons par an, selon les informations communiquées sur leur site internet. « Malheureusement, on n’a pas pu sortir aucune bête. C’est probablement une perte totale », de mentionner Éric Lévesque à la radio CHOX-FM de La Pocatière.

Les circonstances de l’incendie sont encore à déterminer.