Le Kamouraska donne des ailes à la campagne Centraide au KRTB

À l’ère de grands bouleversements dans le domaine de la philanthropie, Centraide KRTB terminait sa campagne de souscription automnale avec une hausse de 4 % de ses dons. De cette somme, plus du quart a été amassé au Kamouraska.

En poste à titre de directeur général de Centraide KRTB depuis quelques années, Sylvain Roy avouait ne pas être surpris par la générosité kamouraskoise. « Toute proportion gardée, le Kamouraska a l’habitude de ramasser plus que les autres MRC », confirmait-il.

Cette année, c’est une somme de 91 868 $ qui a été récoltée au Kamouraska, soit 97 % de l’objectif initial fixé à 95 000 $. En incluant les MRC de Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, c’est 327 100 $ qui ont été amassés. « Ce ne sont pas des années faciles, on dirait qu’on n’est pas encore totalement remis de la crise économique de 2009 dans la région. Mais malgré tout, les gens restent très généreux, comme s’ils se disaient que d’autres en avaient plus besoin qu’eux », de mentionner Sylvain Roy.

Coprésidence

Portée par les coprésidents Rénald Bernier et Sylvain Hudon, respectivement maires de Saint-Pascal et La Pocatière, la campagne Centraide au Kamouraska permettra de redistribuer les sommes récoltées auprès de 10 organismes de la région. « C’est une des raisons pourquoi les gens donnent autant à Centraide, ils savent que ça reste local », d’expliquer Sylvain Hudon.

De son côté, Rénald Bernier soulignera que les minimes frais d’administration de l’organisation sont également un très bon argument de vente auprès des donateurs. « Quand on dit que 93 % des sommes amassées sont retournées, les gens apprécient, car ils savent que leur don ira vraiment au bon endroit », ajoutait-il.

Revoir les façons de faire

Malgré ces résultats positifs au Kamouraska et à l’échelle régionale, Sylvain Roy rappelait l’importance de revoir les façons de faire en matière de philanthropie. « Le milieu est de plus en plus sollicité pour toute sorte de causes et il y a aussi une compétition de plus en plus grande sur le web venant des campagnes de sociofinancement », précisait-il.

C’est pourquoi Centraide mise beaucoup sur les campagnes en milieu de travail. Au Kamouraska, c’est une somme non négligeable qui est amassée de cette façon auprès des employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de Bombardier à La Pocatière. « Il faudra être de plus en plus imaginatif dans le futur et se positionner autrement, par exemple, en suggérant aux gens qui n’ont pas de succession d’indiquer dans le testament leur désir de donner à Centraide. Au Témiscouata, c’est un don de 39 000 $ que nous avons reçu de cette façon cette année. Sur un objectif de 19 000 $, ça fait toute la différence », concluait-il.