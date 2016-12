Kamouraska Chrysler : 10 000 $ à une famille de Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

À quelques jours de Noël, le concessionnaire Kamouraska Chrysler de Saint-Pascal, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb conseil 10 086 de Saint-Pacôme/Saint-Gabriel et la Fondation Mobilis faisaient tout un cadeau à la famille Gélinas de Saint-Pascal, en lui remettant la somme de 10 000 $, afin qu’elle se dote d’un nouveau véhicule qui leur permettra de transporter adéquatement le jeune Félix, 8 ans, souffrant de paralysie cérébrale.

Cette somme est le résultat, en partie, d’un engagement de la part du propriétaire de Kamouraska Chrysler, M. Daniel Beaulieu, qui a accepté de cumuler un montant à partir des ventes réalisées entre le 5 octobre et le 11 novembre 2016. Plus de 4 600 $ ont été amassés de cette façon, en plus d’un 200 $ en dons du public accumulé à même une tirelire placée au comptoir de l’accueil. «Je m’engage également à vendre le véhicule à la famille Gélinas au prix coûtant, avec plein d’essence», d’ajouter M. Beaulieu, au moment de remettre le chèque à la famille. Un autre 200 $ a également été offert par les Chevaliers de Colomb conseil 10086 de Saint-Pacôme/Saint-Gabriel, représenté par le grand chevalier M. Donald Émond. Enfin, un montant de 5 000 $ de la Fondation Mobilis est venu compléter ce généreux don pour un montant total de 10 000 $. «Ça fait chaud au cœur toute cette générosité. On est très touché par cette bienveillance de M. Beaulieu et M. Émond», de confier Jessica Paradis et Robert Gélinas, parents de Félix, qui donneront au suivant à leur tour, en offrant leur véhicule actuel à une famille de la région de Québec.