Kamouraska aurait pu manquer d’eau

Le pire a été évité à Kamouraska dans les derniers jours. Alors que le village vit un achalandage touristique sans précédent et que ses lieux d’hébergement sont remplis à pleine capacité, une fuite dans le réseau d’aqueduc aurait pu causer de gros ennuis, si ce n’est de la rapidité d’intervention de la Municipalité.

Lorsque contacté le 1er août en matinée, le maire de Kamouraska, Richard Préfontaine, poussait un soupir de soulagement. En pleine saison touristique, une fuite dans le réseau d’aqueduc aurait pu avoir des répercussions importantes, à un moment où la demande en eau est beaucoup plus élevée qu’à l’habitude à Kamouraska. « Les citoyens, les commerces et les touristes, tout le monde s’attend à avoir de l’eau quand ils ouvrent le robinet. C’est normal », d’indiquer le maire.

C’est pourquoi la Municipalité n’a pas tardé à trouver un plan B après s’être aperçue que son aqueduc fuitait et que le niveau d’eau de son réservoir avait diminué dangereusement. « On a acheté de l’eau à Saint-Pascal de façon préventive. En une journée, un gros camion-citerne a rempli à huit reprises notre réservoir. Grâce à ça, on a regagné un niveau d’eau autour de 4 m », de confirmer M. Préfontaine.

Depuis, la situation est rentrée dans l’ordre à Kamouraska. La brèche dans le réseau a été localisée et rapidement colmatée. Néanmoins, un avis d’ébullition d’eau demeure en vigueur. Celui-ci doit être levé sous peu, selon le maire Préfontaine.