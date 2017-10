Jumelage La Pocatière – Coutances : battre le fer pendant qu’il est chaud

Crédit photo : Nicolas Paquin

Le dernier voyage à Hautot-Saint-Sulpice, qui a permis à Rivière-Ouelle de solidifier les liens qui l’unissent à la petite municipalité normande, fait rêver l’auteur de Saint-Roch-des-Aulnaies, Nicolas Paquin. Reçu chaleureusement à Coutances récemment, l’auteur aulnois croit que les Pocatois doivent s’inspirer de la récente expérience riveloise et y prévoir un voyage similaire pour 2019, dans le but de souligner les 35 ans de jumelage entre les deux villes.

En tournée en Bretagne et en Normandie pour faire la promotion de sa trilogie de romans portant sur la Deuxième Guerre mondiale, Nicolas Paquin a eu la chance d’être accueilli par Claire et Roger Bohuon, actuellement responsable du jumelage de Coutances avec La Pocatière. « J’ai été reçu comme un chef d’État. Ils m’ont offert une tribune pour donner une conférence devant 70 personnes. Ils ont organisé une réception à la mairie de Coutances avec le maire adjoint et ils ont levé le drapeau du Québec devant l’hôtel de ville pour souligner ma venue », racontait-il.

Sur place, il a pu constater à quel point La Pocatière était omniprésente dans le quotidien des Coutançais, dont l’association de jumelage rassemblerait entre 60 et 80 membres selon ses dires. « Il y a un carrefour qui porte le nom de La Pocatière et un hôtel à proximité. Il serait intéressant que La Pocatière évalue aussi la possibilité de donner le nom Coutances à quelque chose dans la ville », suggérait-il.

Refonder un comité

Depuis maintenant quelques années, il n’y a plus de comité de jumelage avec Coutances à La Pocatière, de telle sorte que c’est la Ville elle-même qui avait organisé la venue des Coutançais en terre pocatoise, lors de leur dernière visite à l’automne 2014. Nicolas Paquin croit qu’il serait nécessaire de reformer ce comité. « Moi j’habite Saint-Roch-des-Aulnaies, je suis prêt à m’impliquer, mais je ne me vois pas nécessairement comme le porteur de ballon », expliquait-il.

Néanmoins, des gens lui auraient déjà manifesté leur intérêt, suite à une chronique qu’il a rédigée et publiée sur le sujet dans Le Placoteux, en août dernier. « À défaut que la ville s’occupe de tout, il serait tout de même intéressant de vérifier son intérêt à prêter des locaux au futur comité et peut-être même déléguer un conseiller municipal pour y siéger », ajoutait-il.

C’est pourquoi il croit qu’il faut battre le fer pendant qu’il est chaud et planifier un voyage pour Coutances en 2019, année qui soulignera le 35e anniversaire de jumelage avec La Pocatière. Rappelons que le dernier du genre organisé par l’ancien comité de jumelage remonte à 2004. « M. et Mme Bohuon nous attendent et n’espèrent rien de moins qu’accueillir 35 personnes pour les 35 ans. C’est une occasion à saisir », concluait-il.

