Judo : Jasmin Bélanger lorgne le championnat canadien

Crédit photo : Maxime Paradis

Depuis quelques mois, le jeune judoka de La Pocatière, Jasmin Bélanger, ne cesse d’accumuler les podiums aux différentes compétitions auxquelles il prend part. Actuellement deuxième au classement dans sa catégorie, il espère être en mesure de poursuivre sur sa lancée pour participer au Championnat canadien qui aura lieu à Calgary, en mai prochain.

Âgé de 14 ans, Jasmin Bélanger pratique le judo depuis l’âge de 8 ans. Il est aujourd’hui ceinture bleu-marron et compétitionne dans la catégorie U -16, moins de 46 kg.

S’il a toujours pris part à des compétitions au fil du temps, ce n’est que depuis deux ans qu’il participe à des épreuves de plus grande envergure. Au cours des sept dernières auxquelles il a participé, il a terminé en première position à trois reprises, entre autres à l’Omnium du Québec, et samedi dernier à Rimouski, ce qui lui permettra de faire partie de l’équipe de l’Est-du-Québec aux prochains Jeux du Québec. Lors des autres compétitions, il s’est classé deuxième.

Pour se rendre au championnat canadien, Jasmin doit seulement se maintenir dans les trois premières positions du classement de sa catégorie. Il est actuellement deuxième. « C’est pourquoi je poursuis les compétitions pour accumuler des points et améliorer mon classement », confiait-il.

Rêves

Jasmin Bélanger s’investit corps et âme dans son judo qui est plus qu’un simple passe-temps pour lui. Depuis qu’il a commencé à s’illustrer en compétition, il dit s’entraîner plus sérieusement et faire des combats avec des participants plus âgés pour tenter de s’améliorer. Il fait également du jogging à l’occasion et surveille ce qu’il mange pour être en mesure de demeurer dans sa catégorie.

En plus du championnat canadien, auquel il rêve de participer, Jasmin Bélanger voit encore plus loin. « C’est sûr que j’aimerais ça me rendre aux Olympiques plus tard. Pour y arriver, je vais devoir continuer de m’investir sérieusement dans mon entraînement », expliquait-il.

Son entraîneur

Directeur et fondateur du Club judo La Pocatière, Jacques Dufour a vu défiler des milliers de jeunes de la région sur son tatami depuis 40 ans. De ce nombre, Alix Renaud-Roy de Saint-Roch-des-Aulnaies, membre de l’équipe nationale et Marilyse Lévesque de Saint-Pacôme, qui a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Il décèle chez Jasmin Bélanger le même potentiel et cette même volonté d’aller loin. « C’est un garçon qui pratique un judo intelligent. Il décortique rapidement son adversaire et il est très fort en technique. C’est ce qui lui permet d’avoir une facilité avec la motricité des mouvements et de les mettre en application », de mentionner l’entraîneur.

De plus, il ne cache qu’il aimerait bien le voir joindre l’équipe nationale de Judo Canada, s’il le désire. « En 40 ans, aucun garçon issu du club n’a réussi à joindre l’équipe. Les garçons sont souvent moins persévérants que les filles là-dessus. C’est pourquoi s’il voulait poursuivre dans un sport-étude pour continuer à se développer comme athlète, je l’encouragerais », concluait-il.

Jeux du Québec

Mentionnons qu’Olivier Michaud et Mark Fournier seront aussi des représentants de la région aux Jeux du Québec.