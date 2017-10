Judo : Jasmin Bélanger champion pour l’est du Canada

Crédit photo : Courtoisie

Le club de Judo La Pocatière entreprenait en septembre sa 43e saison. Dès le mois d’octobre, l’équipe Élite-Dynaco s’est mise à l’œuvre dans le cadre du calendrier de compétitions 2017-2018.

C’est le judoka Jasmin Bélanger, médaillé de bronze au championnat canadien à Calgary en mai dernier, qui a lancé cette saison de compétition en participant au championnat de l’Est-du-Canada qui se tenait le 7 octobre dernier à Edmundston. Jasmin a remporté tous ses combats et a pu ainsi atteindre la première marche du podium pour l’or.

Une semaine plus tard, le jeune athlète prenait part à la compétition de développement Coupe Daniel-Hardy au PEPS de l’université Laval. Cette fois, la tâche a été plus difficile. Il est reparti avec une victoire et trois défaites. Jasmin disait qu’il « ne se sentait pas à son meilleur. »

Cette compétition fait partie d’une série de sept qui comptent pour la sélection au championnat canadien. Son classement lui donne quand même des points. Jasmin qui était dans la catégorie U16 l’an dernier, doit maintenant apprivoiser la catégorie U18.

Coupe Daniel-Hardy

D’autre part à la Coupe Daniel-Hardy, samedi, l’équipe Élite-Dynaco était représentée par cinq autres judokas.

Justin Lizotte de La Pocatière, champion provincial l’an dernier chez les U12, a terminé la journée avec la médaille d’argent dans la catégorie U14. Dans cette catégorie, Mégan Lévesque de Saint-Pacôme a remporté le bronze.

Dans la catégorie U12, trois jeunes de l’équipe Élite-Dynaco s’étaient inscrits. Deux ont remporté une médaille de bronze. Il s’agit de Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière et de Charles Dubé de Saint-Onésime-d’Ixworth. James Bilodeau-Cloutier de Saint-Roch-des-Aulnaies, qui en était à sa première expérience à ce niveau après n’avoir fait que les Coupes Dynaco, n’a pu monter sur le podium.

Le dimanche 15 octobre, trois autres judokas étaient en action chez les U16 et U21. Olivier Michaud de Sainte-Louise a gagné la médaille d’argent et accumule donc des points pour la sélection canadienne.

Xavier Landry de La Pocatière et Raphael Bernier, ceinture noire deuxième Dan, ont remporté deux combats, ce qui ne fut pas suffisant pour se retrouver sur le podium.

La prochaine sortie pour l’équipe Élite-Dynaco se fera les 4 et 5 novembre à Montréal dans le cadre de l’Omnium du Québec, une compétition d’envergure internationale.

Pour la présente saison, le club Judo La Pocatière enregistre près de 80 judokas dans le programme judo-école et l’équipe Élite-Dynaco.