Journée portes ouvertes 2017 des résidences pour aînés

Le dimanche 30 avril, plus de 360 membres du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) ouvriront leurs portes au grand public entre 13 h et 16 h. C’est le cas de Les Résidences Labrie de Saint-Pascal.

Il s’agit de la sixième édition de ce rendez-vous qui attire chaque année des milliers de visiteurs dans les résidences pour aînés participantes. C’est ainsi que les propriétaires, les gestionnaires et les membres du personnel des résidences du RQRA participant à la Journée portes ouvertes accueilleront l’ensemble de la population le 30 avril prochain, afin de mettre en valeur les aires communes, les salles d’activités, les salles à manger, les unités d’habitation (studios et appartements), mais surtout l’ambiance agréable et le confort qui caractérisent leurs installations. Plusieurs résidences organiseront d’ailleurs pour l’occasion des activités thématiques telles que concerts, dégustations, expositions d’œuvres réalisées par les résidents, etc.