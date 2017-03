Journée internationale des forêts : Rénald Bernier interpelle le PM

Le 21 mars, à l’occasion de la Journée internationale des forêts de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le maire de Saint-Pascal, M. Rénald Bernier, lançait un appel au premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, pour que celui-ci prenne clairement fait et cause pour les communautés forestières du Québec dans le dossier du bois d’œuvre.

Bernier, qui siège également au Comité sur la forêt de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), invite notamment le premier ministre fédéral à accélérer les pourparlers avec son homologue américain afin de conclure un nouvel accord sur le bois d’œuvre résineux qui reconnaisse les efforts déployés par le Québec dans la modernisation de son régime forestier.

« Le Québec a fait ses devoirs en 2013, en se dotant de l’un des régimes forestiers les plus avant-gardistes au monde, qui répond aux règles d’un libre marché et contribue à attribuer le juste prix du bois. Il est impératif que ces efforts soient reconnus dans le cadre d’une nouvelle entente sur le bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis », a déclaré le maire de Saint-Pascal.

Alors que la menace d’imposition de droits compensatoires et antidumping par les Américains sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre est en voie d’être mise à exécution, Rénald Bernier presse également le gouvernement fédéral de soutenir les communautés forestières du Québec à court terme. Pour M. Bernier, cet appui passe par deux mesures concrètes : obtenir des droits compensatoires et antidumping spécifiques à chaque province et offrir des garanties de prêt aux entreprises forestières, comme le réclament le gouvernement du Québec et l’ensemble des partenaires forestiers québécois.

Rappelons que le maire Bernier a participé, en février dernier, à une mission à Ottawa en compagnie d’une délégation d’une demi-douzaine d’élus siégeant au Comité sur la forêt de l’UMQ, afin de sensibiliser les députés fédéraux du Québec à l’importance du secteur forestier pour l’économie de toutes les régions du Québec.

« L’industrie forestière contribue à la vitalité économique non seulement de notre région, mais de tout le territoire québécois. L’économie de plus de 225 municipalités dépend de ce secteur névralgique, qui génère plus de 60 000 emplois directs et bien rémunérés dans nos communautés. Ce sont des familles ordinaires, dans nos régions, qui feront éventuellement les frais d’un nouveau conflit commercial sur le bois d’œuvre, et le premier ministre Trudeau doit toujours s’en souvenir », a conclu le maire de Saint-Pascal.