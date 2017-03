Journée internationale des Femmes : La Passerelle honore des femmes marquantes du Kamouraska

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-PASCAL — À l’occasion de la Journée internationale des Femmes, le 8 mars dernier, le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska a présenté son projet d’exposition virtuelle et de livre rendant hommage à quelque 80 femmes qui ont marqué le Kamouraska.

L’idée de ce projet provient d’un groupe de femmes désireuses de rendre visibles celles qui s’étaient démarquées au Kamouraska, ce qui était directement en lien avec la mission du Centre-Femmes La Passerelle, soutient sa présidente, Mme Hélène Michaud.

« Le but de ce projet est de mettre en lumière les remarquables réalisations de femmes qui ont aidé à façonner le Kamouraska d’aujourd’hui », souligne Annick Mercier, chargée de projet. Ces femmes sont pour elle « des pionnières qui ont courageusement affronté l’inconnu, des innovatrices qui ont accéléré nos progrès et des militantes à l’avant-garde des transformations sociales ».

Le livre mettra en valeur des femmes des 17 municipalités du Kamouraska. Elles devaient être décédées ou nées avant 1941. Cinq thèmes ont été retenus : Culture, Carrières et politique, Femmes derrière leurs hommes, Implications sociales et Clin d’œil sur les premières qui ont marqué l’histoire du Kamouraska.

Exposition virtuelle

La deuxième partie du projet consiste à mettre en place une exposition virtuelle afin de souligner l’apport de ces femmes et d’inspirer les plus jeunes. « Chaque femme est marquante dans la vie de quelqu’un d’autre, chacune a le potentiel de changer la vie de quelqu’un d’autre », a déclaré Mme Mercier. M. Elphège Lévesque de Mont-Carmel est d’ailleurs venu témoigner de comment sa mère, Mme Eugénie Saint-Onge, a été pour lui une figure marquante. Elle a consacré 21 ans à l’enseignement et a élevé sa famille malgré une blessure à la jambe qui la laissa handicapée. « Elle a été une pionnière en reprenant l’enseignement en 1955 malgré le fait qu’elle était mariée », disait-il.

Le préfet élu, M. Yon Soucy, a exprimé la fierté de la MRC de Kamouraska de soutenir ce projet. Mme Line Gagnon, directrice générale de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, aussi partenaire, a rappelé le rôle majeur des femmes qui nous ont précédées et qui ont fait en sorte que l’on soit aujourd’hui plus proches de l’égalité.

L’exposition devrait être prête en juin prochain. On peut aussi commander dès maintenant le livre auprès de Mme Annick Mercier au 418 492-1449.

Ce projet est soutenu par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications à laquelle participent aussi la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et Dynaco Groupe coopératif. Une affiche a aussi été produite par l’artiste Marie-Chloé Duval.