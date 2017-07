Journée intergénérationnelle réussie

Crédit photo : Courtoisie

Le 13 juillet dernier s’est tenue la Journée intergénérationnelle de Saint-Philippe-de-Néri. C’est sous un beau soleil et avec beaucoup de plaisir que les jeunes et les adultes ont participé aux activités. La Journée intergénérationnelle est un moment privilégié au cours duquel les jeunes du terrain de jeux et les aînés partagent ensemble une même programmation.

En avant-midi, les jeunes ont pu participer à une présentation de Qi Gong et une initiation à la pétanque, le tout animé par des aînés. De plus, toute la population a été invitée, particulièrement les aînés, sur les médias sociaux, au moyen d’un envoi postal et par leurs petits-enfants à participer aux activités en après-midi.

Le projet « Joyeuse itinérance » de Mme Pilar Macias, au parc intergénérationnel, a été très remarqué et surtout très apprécié. Les jeunes ont pu se faire tirer le portrait gratuitement à plus d’une reprise. C’est même parfois plus d’une génération d’une même famille qui a pu être photographiée. Les participants ont pu repartir avec leurs photographies. Ce projet se terminera par une exposition au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup en 2018.