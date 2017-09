La journée d’histoire 2017 de la Société historique de la Côte-du-Sud aura lieu le dimanche 24 septembre à Berthier-sur-Mer. Départ en autobus à 8h15 du Centre d’archives à La Pocatière. En avant-midi visite de la maison Mercier-Portelance et de l’église avec célébration de la messe à 11h. À 12h30 brunch au Restaurant de la Plage suivi d’une conférence sur l’histoire de Berthier-sur-Mer par Yves Hébert (photo). Par la suite remise du mérite historique régional et lancement de la revue le Javelier. En après-midi visite de l’ancien presbytère et du site de l’ancienne église. Pour informations et inscription: 418 856-2104.