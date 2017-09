Journée des Philippéens à Saint-Philippe-de-Néri

Crédit photo : Courtoisie

C’est le dimanche 17 septembre que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a accueilli ses nouveaux citoyens, ses bénévoles et ses employés municipaux pour la deuxième édition de la « Journée des Philippéens ».

Cette année, c’est près de 130 personnes qui étaient présentes à cette journée, dont trois familles nouvellement propriétaires, une nouvelle locataire et deux familles qui comptent un membre de plus dans leur demeure. La municipalité, avec l’aide d’entreprises et d’acteurs du milieu kamouraskois, a pu remettre un panier et une pochette remplis d’informations, ainsi que de produits qu’ils pourront retrouver tout près de chez eux. Ce jour-là, une mention spéciale a été accordée à M. Pierre Leclerc, qui est directeur général de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri depuis maintenant 35 ans.