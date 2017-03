Journée de sensibilisation auprès de jeunes enfants

Crédit photo : Courtoisie

Le lundi 13 mars, dans le cadre de la 29e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, une journée de sensibilisation a eu lieu auprès d’une soixantaine d’enfants du service de garde Les Boute-en-train de l’école Mgr-Boucher.

Mme Élise Dionne Santerre, agente d’intégration de l’APHK, en partenariat avec Mme Mylène Blier, technicienne en service de garde, ont organisé cette journée qui se déroulait sous forme de quatre ateliers. Les enfants ont tous été accueillis au gymnase où l’activité d’introduction a eu lieu, quatre petites scènes ont été jouées par les éducatrices du service de garde, mettant en avant-plan certaines difficultés rencontrées par des personnes vivant avec un handicap. Par la suite, Samuel Ouellet, un jeune homme inspirant de Saint-Pascal et qui vit avec une déficience visuelle, est venu discuter de son parcours de vie et de ses réalisations. Les jeunes ont ensuite fait une rotation à l’intérieur des quatre ateliers suivants : comme on se ressemble, une mini-conférence d’Anne-Marie Brodeur de Saint-Denis qui traitait de sa trisomie et de son parcours de vie riche en expériences de toutes sortes, un atelier sur l’autisme et la surcharge sensorielle, animé par Samuel Roussel, stagiaire en éducation spécialisée à l’APHK, un parcours à obstacles en fauteuil roulant ou avec une canne blanche animé par deux éducatrices du service de garde et enfin, la création d’une fresque où les enfants devaient dessiner en s’adaptant au handicap qui leur était assigné et cet atelier était animé par une éducatrice du service de garde.

Merci aux treize membres de l’APHK qui ont accompagné les jeunes durant toute la journée et merci au personnel du service de garde pour leur implication et leur ouverture d’esprit. Cette activité fut un succès et sera à refaire sans hésitation. Les commentaires positifs furent nombreux de la part des parents, des intervenants et des enseignants. Voici une parole de Robert Zend qui résume bien l’objectif de cette activité : « Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous différents »